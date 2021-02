Man: "Parma, fidati di me: sarò all'altezza della situazione"

Il romeno: "Sarò all'altezza della situazione e quello che dobbiamo fare è raccogliere punti. Non è facile per i nuovi ma il gruppo essendo unito facilita l'obiettivo"

Dennis Man ha messo piede in campo per una manciata di minuti ma ha già un primato. E' l'acquisto più costoso di gennaio. Allo Steaua Bucarest sono sati versati 12 milioni più 3 di bonus. Ma questo non lo spaventa, lo responsabilizza ancora di più. "Sono consapevole di quanto sia difficile il campionato italiano - ha detto in conferenza stampa - i miei compagni mi hanno accolto molto bene, sin da subito. Farò del mio meglio per adattarmi a questo campionato. Essendo rumeno, Adrian Mutu mi ha ispirato tantissimo, sia a me che a tanti bambini. Tutti sanno chi è Mutu, tutti sanno che ha giocato in Italia e conoscono le sue qualità e i suoi gol. Mi considero un giocatore tecnico, con una visione di gioco molto buona, mi adatto e comprendo le situazioni. Sono molto rapido. Dal primo giorno sono stato accolto molto bene, mi hanno fatto sentire a casa. Mister D’Aversa è riuscito a fare una cosa quasi impossibile con questa squadra, quando ho parlato con lui ho subito sentito che è molto bravo, dobbiamo cercare di raccogliere punti, non è facile per i nuovi arrivati, ma il gruppo unito ci aiuta e facilita il nostro compito. Questa è una piazza molto importante, nel panorama calcistico conta. Ci metterò il mio meglio per rispetto della storia.

Le differenze fra l'Italia e il campionato rumeno le ho viste subito, sono due campionati completamente diversi. Di questo sono molto consapevole, cerco di adattarmi il prima possibile, penso di essere in grado di adattarmi alla situazione e di andare in campo e mostrare le mie qualità. E' già qualche giorno che sono insieme alla squadra, che sto vedendo i ritmi e sto cercando di capire fin da subito cosa fare e mi devo adattare subito. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita".