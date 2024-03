Man fa cento e 'vede' il rinnovo: "È la cosa più importante per il club"

Raggiunta quota cento (presenze con la maglia del Parma in tutte le competizioni) Dennis Man non vuole certo fermarsi sul più bello. Il rumeno è un po' l'uomo copertina del Parma di Fabio Pecchia, allenatore con il quale ha ritrovato il feeling dei vecchi tempi. Dieci gol e cinque assist da quando veste il gialloblù, Dennis non li aveva mai totalizzati in 28 partite. Per avvicinarsi a score così alti, serve mettere insieme tutte le annate frammentate e senza continuità, interrotte da infortuni che hanno spesso rallentato la crescita di un calciatore arrivato a Parma forse con troppa aspettativa. Il suo trasferimento da 'film' nel gennaio del 2021, quando atterrò all'Aeroporto Verdi scortato dal padre e da Joan Becali, storico agente rumeno, aveva abbagliato tutti. Aveva ancora addosso l'etichetta di calciatore di talento che, alla fine, ha tradito le attese. Uno dei trasferimenti più cari della storia del calcio rumeno, di sicuro di quella finestra di mercato in Italia. Dopo tre stagioni, la forza e le qualità di Man stanno emergendo tutte. Tanto da meritarsi le attenzioni di diversi club di Serie A. Ma il ragazzo sta trattando il rinnovo del suo contratto con il Parma. Per ora, il suo rapporto con il Club di Krause scade nel giugno del 2025 e, in questa politica di rinnovi che la società sta portando avanti da tempo, quello di Dennis sembra essere una priorità: "La prima cosa che interessa al Parma è quella di prolungare il contratto di Man - spiega Becali a Fanatik Superliga -. Questo mi hanno detto due settimane fa".

Come aveva anticipato ParmaToday.it, l'agente rumeno era stato in Italia e aveva assistito alla gara contro il Pisa vedendo dal vivo il decimo gol di Dennis, entrato nel mirino del Napoli e del Borussia Dortumund che - proprio a Terni - aveva mandato emissari per vedere dal vivo Man. "Al momento ci sono solo voci. Il Parma ha l'obiettivo di tornare in Serie A e la cosa più importante è che il giocatore prolunghi con il Parma. Poi, se arriveranno delle offerte, il club le valuterà. La prima cosa che interessa è il prolungamento del giocatore. Penso che servirà almeno un anno o due. Forse anche tre. Così il Parma può stare tranquillo. Man ha capito il calcio italiano, capisce molto bene la lingua e ha tutto il futuro davanti a sé. L'interesse del Borussia? Per ora sono solo speculazioni. Quando sapremo di cosa si tratta allora potremo parlare. Ma sarei contento se proseguisse in Italia. In un anno con il Parma in Serie A si potrà vedere il suo vero valore" ha concluso Becali. Anche perché, raggiunta quota cento, Dennis Man non vuole certo fermarsi sul più bello.