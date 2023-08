Man si ferma, l'agente: "Poca roba, resta a Parma"

"Non avremo Man, ritorna in gruppo Hainaut, sta bene Delprato e può essere della partita, così come Colak. A parte Man ho tutti a disposizione". Così Fabio Pecchia ha annunciato l'assenza nella partita con il Cittadella di uno degli uomini più in forma del momento. Dennis si è fermato a causa di un fastidio muscolare, "una piccola lesione che lo costringerà a rimanere fermo per una quindicina di giorni", ha detto Victor Becali a ParmaToday.it. E il mercato non c'entra: "Io sono appena atterrato dalla Grecia, non penso sia cambiato molto da quando sono partito. Resta a Parma - ha continuato l'agente - ha un contratto fino al 2025 e vuole onorarlo".

Intanto, dopo un inizio di stagione abbastanza convincente, Man ha dovuto arrendersi al terzo infortunio del 2023. Il primo, a inizio gennaio, lo aveva costretto a stare fuori per un mese. Il secondo, a fine febbraio era una botta alla caviglia smaltita in meno tempo. Adesso la noia dovrebbe essere di natura muscolare. Si spera ne abbia per poco, anche perché non vedere questo Man in campo è un peccato. Per Pecchia, per i tifosi. Per il Parma.