Managing Director Sport: Krause stringe per Julien Fournier

Non solo calciatori, il Parma in questa finestra di mercato starebbe sondando il terreno anche per la figura di Managing Director Sport. Il presidente Kyle Krause sta cercando una figura di raccordo tra le varie aree: dalla Prima squadra maschile a quella femminile, passando per le politiche del settore giovanile. E decidere con la prorietà le linee guida per la stagione che è appena iniziata. Tra i nomi sondati dal presidente americano, nel lunghissimo casting che lo vede coinvolto in prima persona dalla fine dello scorso campionato, ci sarebbe anche quello di Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza. Il dirigente andrebbe così a riempire il vuoto lasciato dal dimissionario Javier Ribalta, oggi all'Olimpyque Marsiglia.