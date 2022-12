Martines: "Lo Stadio? Sarà diverso rispetto all'ultimo rendering. La Serie A cambia tutto"

Il Managing Director Corporate, Luca Martines, è intervenuto in diretta dalla Cena degli Sponsor. Ha toccato un po' tutti i temi: dal Centro Sportivo di Collecchio, asset strategico per il Parma di Krause, fino allo stadio e alla Serie A. Sul mercato un dribbling d'autore: "Il budget? Chiedete direttamente al Presidente - ha spiegato Martines che è tornato sui temi delle infrastrutture -. Il desiderio è quello di avere tutte le squadre al Centro Sportivo di Collecchio, che possano allenarsi nello stesso posto e crescere con i grandi. L'auspicio è quello. Vogliamo creare nuovi fenomeni per la nostra squadra. Lo stadio? Adesso siamo in un percorso di ascolto, terminerà a metà gennaio e sarà quello il tempo in cui verrà fatta una panoramica più completa dei rendering dello stadio. Ci tengo a dire che sarà diverso rispetto a quello presentato due anni fa. Abbiamo fatto alcune modifiche in base alle richieste dei cittadini. I nostri Partner? Siamo più di 200 persone stasera, sono tanti i partner del territorio e vogliamo lavorare a stretto contatto con le nostre aziende. Ma stasera ci sono tanti partner nazionali e internazionali per allargare l'orizzonte".

Poi il discorso si sposta sulla promozione in Serie A: "Cambia tutto se vai in A - spiega Luca Martines durante una finestra aperta con Bar Sport, talk in onda su TvParma -. C'è un cambiamento sostanziale dalla Serie A alla Serie B, oltre a una visibilità più ampia, ai diritti televisivi con valori più ampi e un'audience più larga rispetto a quelli che sono i confini nazionali. Quest'anno la campagna abbonamenti è stata decisamente positiva. Dopo due anni di Covid siamo stati molto soddisfatti dei risultati. Faremo di tutto per ottenere maggiore successo anche dalla prossima campagna. C'è grande unità in società, c'è grande collaborazione fra la parte Corporate e quella Sport".