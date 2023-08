Martines: "Questo Parma si fonda su sostenibilità, innovazione e inclusione"

Un “workshop” su innovazione, inclusione e sostenibilità. Ed essere “Protagonisti” in questo senso è lo spirito della rassegna che ha previsto 16 appuntamenti con oltre 30 relatori nella splendida cornice di Courmayer. Fra la maestosità delle Alpi e la bellezza del Monte Bianco, al Jardin de l’Ange, dopo l’introduzione di Luca Marchesi, presidente di aCOURMA!, sono intervenuti diversi protagonisti provenienti da varie sfere professionali con l’obiettivo di promuovere la cultura e lo scambio di idee. Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio, è intervenuto assieme a Fabio Capello (allenatore e opinionista televisivo), Paolo Carito (Direttore Generale Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2023) e Ludovica Mantovani (Presidente Federazione Calcio Femminile): tanti i temi trattati, durante il convegno organizzato da CVA S.p.a. in sinergia e con il contributo di Courmayeur Mont Blanc, della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e di aCOURMA!. Luca Martines ha portato all’attenzione la realtà del Parma Calcio, analizzata secondo gli argomenti proposti: innovazione, inclusione e sostenibilità. Martines ha cominciato sul concetto di sviluppo del calcio femminile, in Italia e a Parma: “Sicuramente il calcio femminile ha un grandissimo potenziale. Vedendo quello che avviene negli Stati Uniti, dove i match, in media, hanno 50-60mila spettatori, il potenziale c’è: non lo vedo nemmeno in una prospettiva temporale troppo lontana ma per sfruttarlo appieno è necessario lavorare su due dimensioni. Una è istituzionale, tale da favorire il sostegno alle società in ambito infrastrutture, l’altro è un concreto e fattivo impegno dei Club che devono viverlo come una cosa centrale e rilevante. C’è la possibilità di progredire. Se invece va fatto solo perché è obbligatorio o come strumento di mera comunicazione, i tempi sembrano allungarsi“.

Il manager ha parlato delle novità che a Parma si stanno strutturando: “L’innovazione è un tema importante, come il mondo delle Performance & Analytics. Si tratta di sistemi biometrici che tracciano le performance sportive, le esportano all’interno di un sistema informatizzato, il quale applica dei modelli statistici e predittivi. Un mondo che si è sviluppato recentemente. Poi c’è l’engagement: oggi, il Parma ha 2 milioni di follower su tutti i social network. Siamo soddisfatti e abbiamo investito molto per creare dei contenuti di interesse per i nostri supporters. Abbiamo 12 milioni di video visti, siamo il 7° Club in Italia per visualizzazione di video. E in questo contesto realizziamo tutta una serie di messaggi differenziati, a seconda del canale e del tipo di utenza. Poi c’è il web 3.0: le esperienze legate al mondo virtuale. Alcune funzionano bene, altre, a mio avviso, godono di successo del momento. Un altro contesto che si sviluppando molto e su cui il Parma Calcio sta ottenendo ottimi risultati è il mondo degli esports: abbiamo una squadra, che riteniamo sia la nostra ’21esima squadra’ (dopo le prime squadre femminile, maschile, paralimpica e le giovanili) che ci sta portando ottimi successi. Il mondo degli esports tocca delle fasce di età più giovani, anche geograficamente molto lontane da noi“.