MERCATO - I nomi del dopo Sepe

Il mercato del Parma vive ore intense. Il ds Marcello Carli si è insediato e sta lavorando sia in entrata che in uscita. C’è da svecchiare la rosa da un lato, abbassare il monte ingaggi e limitare gli investimenti e monetizzare da qualche cessione illustre, dall’altro si avverte il bisogno di patrimonializzare, di puntare sui giovani cambiando politica. Farli crescere e assisterli al meglio prima di piazzarli al migliore offerente, in modo da tenere le mani lontane dal portafogli e cercare una sostenibilità economica. In mezzo a tutto questo, tra cessioni e possibili acquisti, il Parma ha fissato l’obiettivo: la salvezza. Il primo passo sarà quello di ufficializzare Fabio Liverani, che diventerà l’allenatore del Parma a breve. Ha già un contratto biennale in tasca, con opzione per il terzo e diversi bonus a raggiungimento degli obiettivi. Il secondo sarà quello di piazzare delle cessioni eccellenti, alle quali inevitabilmente sono legate anche le successive entrate. Da Sepe a Darmian, passando per Bruno Alves, Gervinho e Cornelius. Nomi illustri per monetizzare. Se dovesse partire Sepe (destinazione Napoli, Gattuso non è convinto di Meret, o Torino, con il quale ha già l'accordo) il Parma potrebbe virare su Robin Olsen. Il numero uno svedese è di proprietà della Roma, squadra con la quale ha un contratto in scadenza nel 2023. Non rientra nei piani della Roma. L’altro nome è quello di Paleari del Cittadella, portiere che per sta facendo cose egregie in Veneto.

