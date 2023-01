Mihaila e il suo sogno: "Vorrei giocare nel Manchester City"

Valentin Mih?il? ha un sogno: quello di giocare nel Manchester City di Pep Guardiola. Lo ha dichiarato l'attaccante del Parma in un'intervista concessa in patria ad Antena Sport. Nella lista dei suoi desideri c'è il club dello sceicco Mansour: "Quale giocatore non vorrebbe giocare al City? Va detto che da quando è arrivato Haaland, diciamo che non mi piace più tanto. Haaland è, non lo so, uno dei primi 5 calciatori al mondo, ma il gioco è cambiato da quando è arrivato al City ", ha detto anche Mih?il? che a Collecchio sta preparando il suo ritorno in campo. "Avevo maggiori aspettative su me stesso e ora mi sento deluso. Voglio tornare più forte quest'anno", ha dichiarato Mih?il? in esclusiva ad Antena Sport. "La Nazionale? Dobbiamo qualificarci. Questo deve essere il nostro obiettivo".