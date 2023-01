Mihaila e la voglia di rivincita: "Sono deluso, voglio tornare più forte"

Valentin Mih?il? sta preparando il suo ritorno. Il romeno ha trascorso il Natale a Craiova, in famiglia, mentre per Capodanno è andato in montagna con degli amici. Così ha provato a dimenticare quello che per lui è stato un anno terribile, da mandare in archivio il prima possibile. Cominciato con diverse attese all'Atalanta, è tornato a Parma dove ha collezionato 8 presenze con 2 gol prima di infortunarsi nuovamente. "Avevo maggiori aspettative su me stesso - spiega in esclusiva ad Antenna Sport - ora sono molto deluso. Quest'anno lavoro per tornare più forte".

L'attaccante 22enne ha grandi progetti, soprattutto per la nazionale. Sogna di giocare l'Europeo, "ma dobbiamo qualificarci. Questo deve essere il nostro obiettivo. Manca ancora molto tempo. Il mio rapporto d'amicizia con Man? Quando abbiamo tempo libero a Parma andiamo al ristorante, mangiamo, usciamo con i cani. Andiamo in giro". I due sono molto legati, ma entrambi vivono un periodo buio. Questo potrebbe essere l'anno del riscatto per entrambi. Attualmente rappresentano gli acquisti più costosi dell'era Krause e, purtroppo per il patron del Parma, anche quelli che hanno reso di meno fino ad ora.