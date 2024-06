"Mihaila? Era titolare ma ha avuto la febbre"

Nella splendida vittoria della Romania contro l'Ucraina all'esordio a Euro24, ha prillato la stella di Dennis Man. Due gli assist per il calciatore del Parma che si è messo in mostra e si è guadagnato la palma di migliore in campo dalla critica rumena. Lui e Valentin Mihaila, l'altro gioello di casa Krause, erano annunciati titolari. Ma a causa della febbre, Valentin è rimasto in panchina prima di ritrovare il campo per poco meno di mezz'ora. Iordănescu era deciso a farlo partire dal 1', ma non è stato possibile."Doveva giocare, ma è stato sfortunato da morire... Aveva la febbre, la sera prima si è sentito male". Così il padre di Mihaila, Marian a Fanatik in esclusiva."Adesso lasciamo che si riprenda, che stia bene e possa giocare le prossime partite. La Romania è andata bene, anche se Vali non è stato titolare. Dio lo aiuti!”.