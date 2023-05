Mihaila non ha paura: "Avversari ai playoff? Sono tutti forti, ma noi di più"

Alla presentazione della partnership fra Parma Calcio e Puma al Castello di Felino, l’attaccante crociato Valentin Mihaila ha rilasciato le dichiarazioni ai media presenti.

“Pensiamo a vincere l’ultima partita, vogliamo andare un po’ più su e arrivare quarti. E poi si giocano i playoff, può succedere di tutto e noi vogliamo vincere. Per me è stata una stagione difficile, ho cominciato bene e poi questi infortuni… Ora sto bene, mi alleno con la squadra, ho giocato tante partite, ma voglio giocare di più per aiutare la squadra. C’è un’aria diversa in questo momento, siamo più gruppo rispetto a inizio stagione. Perché erano tanti giovani che non erano abituati a questo campionato, adesso siamo una squadra forte che può vincere. Pecchia? Parlo spesso con lui, di tante cose: del ruolo, per esempio. Come esterno e mi ha aiutato anche a fare la fase difensiva. E mi dice di fare quello che so fare. L'avversario più temibile per i playoff? Non temo nessuno avversario, sono tutti forti ma noi lo siamo di più. Mi piace giocare le partite con le squadre forti, tutti hanno la loro chance ai playoff e ce la si gioca fino alla fine. Il futuro? Ho un contratto di due anni con il Parma e sono concentrato solo su questo. Non sono io a dover parlare di queste cose. Io penso solo a giocare per il Parma”.