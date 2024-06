Mihaila rinnova: “Parma, ho ancora molto da dimostrare”

Il rinnovo di Valentin Mihaila è cosa fatta. Come anticipato da ParmaToday.it, il rumeno è stato ha firmato il prolungamento che lo lega al Club di Krause fino al giugno del 2027, con opzione per la stagione successiva. Un altro tassello fissato in questo mercato di continuità intrapreso dai crociati che mercoledì 3 luglio cominceranno definitivamente a sudare sui campi del Mutti Training Center per preparare la stagione che li rivede in Serie A. Proprio dove era arrivato Mihaila che, al sito ufficiale del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni di rito.

"Quando sono tornato a Parma, dopo l’esperienza in Serie A con l’Atalanta, ho detto a me stesso che il mio più grande obiettivo era tornare in Serie A proprio con questa maglia, con questi colori, con questa gente. Oggi siamo tornati nella massima serie e questo desiderio l’ho esaudito, ora mi concentro sul fatto che vogliamo restare a lungo dove siamo arrivati. Con il Parma, naturalmente. Per questo sono felice che dopo mesi di dialoghi con i miei agenti e il Club, abbiamo trovato una bellissima intesa. Ringrazio i miei agenti, appunto, ma anche i Direttori, il Presidente Kyle J. Krause e tutti i miei compagni di squadra con lo staff tecnico. Sono contento di poter continuare la mia esperienza a Parma perché sento di dover dimostrare e dare ancora molto ai nostri tifosi. Quando ho vissuto il mio momento più difficile, quando le cose sembravano girare male, ho sentito fiducia in me da parte di tutti e tanta voglia di credere nel mio lavoro. Questa è stata la forza della mia crescita e della mia ripartenza”.

La dichiarazione del Direttore Sportivo Mauro Pederzoli: “E’ un lungo percorso quello di Valentin con il Parma Calcio. E se siamo arrivati a questa firma, è perché il ragazzo e il Club credono molto in questo rapporto. Ha dimostrato di credere in questa maglia, si è ambientato benissimo con la città e i tifosi, vuole restare qui per dimostrare il suo grande valore. E lo vuole fare in Serie A. Siamo felici di questo e siamo consapevoli che Valentin possa dare un contributo determinante al percorso che abbiamo avviato insieme allo staff tecnico e alla squadra”.