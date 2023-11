Mihaila studia il rilancio e pensa a un cambio di agente

L'ennesima rincorsa di Valentin Mihaila riparte dal ritiro di Mogo?oaia, a sud della Romania. Sono 1.735 chilometri da Parma, città che aspetta ancora la consacrazione dell'esterno che ha già assaggiato la Serie A con il Parma e l'Atalanta e che mira a tornarci al più presto. Prima, però, deve prendersi quello che - un po' per colpa sua, un po' per via dei numerosi infortuni - ha perso per strada. Ha saltato 45 partite per infortunio, collezionando appena 51 presenze: non si può certo dire che la storia di Valentin con la maglia del Parma sia stata ricca di colpi di scena. Sono nove i gol messi a segno dal rumeno, che ha passato più tempo in infermeria che in campo. Dopo la partita con il Lecce in Coppa Italia, Pecchia pensava di averne rilanciato le ambizioni, ma una tonsillite acuta ne ha fermato la sua ennesima rincorsa a una maglia da titolare. "Valentin ha avuto una notte difficile a causa di una tonsillite acuta - ha detto durante la conferenza stampa Fabio Pecchia -. Sarebbe stata una buona occasione per lui. Questa è un'assenza che mi dà fastidio, perché non è dovuta a un problema fisico". Valentin era finito già in tribuna contro il Südtirol, a dire il vero, ma in quel caso il Club non aveva comunicato nulla a riguardo. È rimasto a casa dalla trasferta di Lecco, assieme a Osorio e Dennis Man, con il quale condivide l'agente. A proposito: si vocifera che entrambi starebbero pensando a un cambio di procuratore. Sia Man che Mihaila lascerebbero i fratelli Becali, un'istituzione in Romania e con i quali c'è un legame storico, forse per coltivare sogni più ambiziosi. Intanto, Valentin si prepara per farsi trovare pronto dopo la sosta. L'esterno del Parma sembra aver superato i suoi problemi, è arrivato martedì in ritiro e si è allenato normalmente con la nazionale rumena. Mihaila punta alle gare con Israele, calendarizzata per il 18 novembre e con la Svizzera, in programma il 21 novembre. Gare valide per le Qualificazioni a Euro24. Che Fabio Pecchia guarderà con grande attenzione.