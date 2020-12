Milan-Parma 2-2 LE PAGELLE | Hernani eroico, Gagliolo stoico

Dal nostro inviato

MILANO - Ecco le pagelle di Milan-Parma 2-2.

Sepe 6,5 – Vede sbucare i suoi avversari da ogni dove, prega e gli va bene. Gran parata su Rebic, trafitto da Theo sulla ribattuta.

Iacoponi 6 – Deve controllare Theo, non un compito semplice. Lo subisce, ma contiene.

Osorio 6,5 – Un eccesso di confidenza fa tremare Liverani su Rebic, per il resto si sente sicuro anche quando legge le imbucate.

Bruno Alves 6,5 – Si immola su Rebic, attento anche sulle scodellate. Gioca come sa, senza ricami ma con sostranza.

Gagliolo 7 – Attento, prima su Castillejo, poi su Leao. Non trema.

Hernani 7,5– Puntuale nell’inserimento, sfrutta l’assist al bacio di Gervinho. Poi ci mette il fisico e finisce su una gamba. L’assist per Kurtic è fantastico.

Brugman 6 – Ordine sì, ma poco filtro, tiene come può su Diaz. Pochissime le giocate offensive. Qualche scelta rischiosa, ma la personalità non manca all’uruguaiano.

Kurtic 6,5 – Gol a parte, legge bene le situazioni. Fa le barricate, contribuisce a fare densità in mezzo. Poi segue la palla magica del brasiliano.

74’Sohm 6 – Avrebbe anche l’occasione per l’assist a Gerivnho, ma la spreca. Minuti sostanziosi.

Karamoh 6 – Diligente, depone la fantasia, fa avanzare la concretezza. Segue Theo, rinuncia alla fase offensiva.

66’ Cyprien 6 – Entra per fare legna, ci riesce e si mette vicino a Brugman. Ha la sfortuna di toccare il pallone indirizzandola su Hernandez.

Cornelius 5,5 – Gioca pochi palloni, i compagni lo cercano ma non lo trovano e la pressione del Milan non si allenta. Ne tiene poche, ma

66’ Inglese 6 – Lotta, tiene palla e guadagna qualche fallo, prezioso.

Gervinho 6,5 – Super a San Siro, parte benissimo poi si impegna a contenere. Assist prezioso per Hernani.

Liverani 6 – Come con l’Inter, beffato sul filo. Pragmatico, pratico e sostanzioso, serra le file e si abbottona. Finisce per subire la qualità del Milan, che pareggia con merito ma resta l’amaro in bocca. Con più pulizia tecnica in certe uscite, avrebbe potuto portarla a casa. Contropiede purissimo, punto pesantissimo.