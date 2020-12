Milan-Parma LE ULTIME | Inglese favorito su Cornelius

Dal nostro inviato

MILANO - Juraj Kucka non sarà della partita. Lo slovacco salta il Milan e complica i piani di Fabio Liverani, che ha chiesto ai suoi una gara gagliarda. "Di coraggio - ha detto in conferenza stampa - dobbiamo farli correre". La parola corsa abbinata ad Hernani tende a stonare, ma toccherà al brasiliano, che non ha certo brillato contro il Benevento, tirare la carretta a centrocampo, sorretto da Scozzarella e Kurtic e con Brugman che prova a inserirsi nella corsa alla mediana.

Rispetto alla partita con il Benevento, la novità più importante dovrebbe essere in difesa, dove si registra un rientro dal primo minuto. Quello di Riccardo Gagliolo, che aveva messo minuti nelle gambe già contro il Benevento, in una gara che gli sarebbe servita a quella di San Siro contro il Milan. Tornerà sulla sinistra, visto che Pezzella, rientrato in gruppo, probabilmente non avrà i novanta minuti nelle gambe. A destra transita Iacoponi, al quale forse spetta il compito più difficile della giornata: limitare Theo Hernandez.

Ma il Milan non è solo il francese, è una squadra che si muove benissimo in ogni reparto, con giocatori che sanno alla perfezione quello che devono fare, anche senza il mentore Ibra. Pioli non vuole certo fermare la sua corsa, fenomenale per numeri. Liverani di contro prova a dare una sterzata significativa, sente il dovere di regalare a Krause, sbarcato oggi in Italia, un sorriso contro una big.

In attacco il tridente con Karamoh, Cornelius e Gervinho, pare sulla via della riconferma, nonostante abbia faticato parecchio contro il Benevento. Inglese scalpita, insidierà fino all’ultimo il danese.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer, Castillejo, Crahim, Calhanoglu; Rebic. All: Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho. All: Liverani