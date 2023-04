Modena-Parma 1-1 LE PAGELLE | Vazquez in ombra, Mihaila: buon rientro

Ecco le pagelle di Modena-Parma 1-1.

Buffon 5,5 - Poco reattivo sulla spizzata impercettibile di Diaw. Per il resto di tiri in porta non ne arrivano tanti.

Delprato 6,5 - Solita gara di sostanza: sicuro, diligente e pulito sempre. Una garanzia.

Osorio 5,5 - Trema in un paio di circostanze: non sembra sereno in partenza. Qualche errore nella gestione e nella fase di impostazione. Poi si riprende, per fortuna.

Cobbaut 5,5 - Parte sonnecchiando: si fa superare da Diaw in velocità, poi concede l'angolo dal quale nasce il gol dell'1-0 del Modena. Soffre la velocità del 99, tanto che quando esce Diaw tira un sospiro di sollievo, si rimette in sesto e ricomincia a impostare corto e lungo. Come non aveva fatto prima.

Coulibaly 6,5 - Promosso dopo la buona partita di Cittadella, Woyo fa avanti e indietro lungo la fascia sinistra sfiorando anche il gol d'autore dopo una buona percussione. Assiste le due fasi.

Estevez 6 - Tiro insidioso al 33' che si stampa sul palo, bilancia il traffico e distribuisce palloni buoni per tutti.

Juric 5,5 - Combatte in una partita che dovrebbe esaltare il suo temperamento. Va a fasi alterne.

55' Bernabé 6 - Il suo dinamismo serve alla partita: amministra il pallone e gioca con personalità e aggressività. Si guadagna una punizione sulla quale Mihaila chiama in tuffo Gagno.

Camara 5 - Passa il primo tempo a trovare la zolla giusta: Vazquez lo pesca una volta soltanto in area, lui si incarta ma non era semplice. Meno spumeggiante del solito.

46' Bonny 6 - Entra con buon piglio, ha voglia di fare e si vede ma giocare dietro la punta per uno come lui abituato ad andare in profondità non è semplice.

Zanimacchia 5,5 - Solita gara generosa ma senza graffi. Comincia a destra, poi trasloca a sinistra dove trova un cross sul quale Bonny non arriva. Prima di uscire fa un movimento intelligente ad attaccare la profondità partendo da dietro. Ma il suo tiro è debole.

73' Mihaila 6 - Un buon rodaggio in vista delle partite che conteranno. Una punizione parata da Gagno, poi un tiro che sfiora la traversa. Bentornato!

Vazquez 5,5 - Si spazientisce subito: non ha tanto spazio per sprigionare il suo immenso talento, quando può allarga il gioco ma va poco in verticale anche perché i compagni non attaccano lo spazio centrale. Nel secondo tempo trova più palloni da trattare, qualche tocco illuminante ma non lascia il segno.

86' Ansaldi sv

Benedyczak 6 - Sinistro potente e preciso che si insacca sotto l'incrocio dei pali per il pari. Pecchia gli chiede di attaccare lateralmente la profondità ma i compagni non lo servono. Leggero sulla marcatura in occasione del gol di Diaw. Esce perché prende una botta.

46' Man 5,5 - Stavolta l'ingresso in campo è positivo. Lavora il pallone, gioca con i compagni e prova lo spunto in solitaria. Ma quando deve incidere non riesce.

Pecchia 6 - Porta a casa un punto con qualche rammarico. Tipo: un inizio gara poco presente. Prova a prendersi il campo due esterni veri, ma lascia Vazquez di raccordo per tutta la partita e due centravanti in panchina. Entra Bonny, ok, ma non interpreta il ruolo di nove. Con un po' di cattiveria in più da parte dei suoi avrebbe portato a casa anche questa.