Modena-Parma LE ULTIME | Colak sfida Bonny per un posto davanti

Il Parma va a Modena con qualche defezione: senza capitan Delprato e Charpentier, ma con tanta voglia di ribaltare l'andata e proseguire il suo cammino verso la Serie A. Fabio Pecchia ha chiesto ai suoi di spingere forte. Anche perché la cornice di pubblico sarà quella tipica del big match con più di 2.000 parmigiani in viaggio verso il Braglia a sostenere i crociati, vittoriosi sul campo del Modena sono una volta. Era il lontano 1982, campionato di C1. L'avvocato di Formia ha già dimostrato di saper riscrivere i numeri, se dovesse riuscire a trasformare anche questo dato farebbe un ulteriore passo nella storia crociata che è li che lo attende. Davanti a Chichizola, nella consueta difesa a quattro, ci saranno Coulibaly a destra e Di Chiara a sinistra. Balogh e Circati al centro.

In mediana, di fianco all'insostituibile Estevez, Hernani è favorito su Sohm. Man e Mihaila stringeranno Bernabé. Colak pronto dal 1', anche se c'è Bonny che insidia il croato che nelle ultime sei partite ha collezionato meno di 20'. La sua cessione è stata, per il momento, bloccata. Pecchia non vuole che il gruppo si smantelli, anzi: "Vorrei mantenere questa identità, non ci sono esigenze e il vero mercato sono il lavoro e la continuità. La programmazione del club è il vero acquisto".

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Corrado; Palumbo, Gerli, Battistella; Tremolada; Gliozzi, Abiuso. All: Bianco

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Circati, Balogh, Di Chiara; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Colak. All: Pecchia