Modena-Parma LE ULTIME | Torna Buffon, c'è Vazquez per la rincorsa

Vincere il derby con il Modena significherebbe per Fabio Pecchia aprirsi una piccola breccia nella storia del Parma. Almeno in quella a stelle e strisce cominciata con l'avvento di Kyle Krause. Da quando il magnate americano è diventato proprietario del club, mai nessun allenatore dei cinque sotto la sua gestione è riuscito nell'impresa di vincere tre gare di fila. E Pecchia va a Modena anche per questo, oltre che per dare continuità e vigore alla rincorsa dei crociati che recuperano Buffon e Bernabé per l'occasione.

Il tecnico ha ancora qualche dubbio da sciogliere circa la formazione che andrà a schierare in campo. Gigi tornerà in porta, la linea a quattro davanti a lui sarà composta da Delprato, Osorio, Cobbaut e Ansaldi, con Coulibaly pronto a insidiare l’argentino sull’out di sinistra. In mezzo qualche pensiero in più per Pecchia, indeciso se affidarsi dal 1’ a Bernabé che rientra dopo la squalifica oppure dare fiducia a Juric. Davanti guida Franco Vazquez, che proprio con il Modena all’andata si era sbloccato seppure su calcio di rigore. Tocca al Mudo trascinare un Parma alla ricerca del terzo successo di fila che sarebbe già storia nel Parma di Krause.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. All: Tesser.

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Bernabé, Juric, Camara; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia.