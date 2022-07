Modesto è sicuro: "Parma, con Estevez hai fatto un grande colpo"

"Con Estevez il Parma ha fatto un gran colpo". Parola di Francesco Modesto, allenatore quest'anno alla guida del Crotone. Ciccio, come lo chiamavano ai tempi, è stato anche un calciatore del Parma dove ha segnato 4 gol in 40 partite dal 2010 al 2012. Il tecnico conosce bene Estevez, sbarcato ieri in città e fresco di visite mediche e firma sul contratto triennale che lo legherà ai crociati. Ci ha lavorato per una stagione ha imparato a conoscerne pregi e difetti.

Modesto, che tipo di calciatore è Estevez?

"E' un calciatore che non scopro certo io. Aveva fatto già un buon campionato a Spezia, in Serie A con Italiano. Noi a Crotone abbiamo avuto l’opportunità di prenderlo e ce lo siamo goduti, anche se la stagione è finita male".

Cosa l'ha colpita di lui?

"Il fatto che sia un calciatore estremamente professionale. Un ragazzo che si mette a disposizione di tutti, nelle difficoltà soprattutto è sempre uno dei più positivi".

Un suo pregio?

"Posso dirvi che si nota soprattutto quando non c'è: fa molto lavoro oscuro e ha sempre voglia di migliorarsi".

Un suo difetto?

"Quando va in pressione sull'avversario ci va spesso troppo forte. E rischia di farsi saltare. Ma può migliorare. Considerando che ha solo 26 anni, ci si può lavorare".

Quel è la sua posizione naturale in campo?

"Può fare benissimo con un calciatore forte fisicamente vicino. Uno che difenda un po' i suoi 'raid' offensivi, un interditore".

Cosa può garantire?

"Nahuel è un calciatore molto tecnico, ha visione di gioco, un buon calcio. Gli piace giocare e inserirsi senza palla. Per me è un centrocampista dinamico, ha buona tecnica e penso che il Parma abbia fatto un grande acquisto".

Lo dice un allenatore che gli ha consegnato la fascia da capitano.

"Veramente sono stati i ragazzi del Crotone (ride ndc). La squadra ha scelto il capitano e io chiaramente ho approvato. Perché Nahuel è un ragazzo serio e responsabile anche se ancora giovane. Sente il desiderio costante di migliorarsi ed è un grande esempio per tutti. Fa spogliatoio e riesce a legare veramente con i compagni".

Ma quest'anno per voi non è andata benissimo.

"E di sicuro non è colpa sua. Abbiamo vissuto una stagione particolare, un contesto strano. Le qualità di Estevez non si discutono, ve ne accorgerete presto".