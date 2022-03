Monza-Parma LE ULTIME | Iachini lancia Sits con Benedyczak

Dal nostro inviato

MONZA - Il Parma perde anche Gennaro Tutino. Un trauma distorsivo al ginocchio colpito duramente da Meccariello nella partita contro la Spal lo ha messo fuori gioco. Gli esiti della risonanza di ieri non sono stati confortanti e Beppe Iachini aggiunge uomini alla lista degli indisponibili. Avrà a disposizione 24 calciatori per la partita contro il Monza di Giovanni Stroppa, recupera Rispoli, fedelissimo che stringe i denti ma non è detto che possa utilizzarlo dal primo minuto. Non sarà una gara facile, bisogna dare continuità di risultati e prestazioni contro un avversario parecchio scomodo che viene da una sconfitta casalinga e vorrà provare a rifarsi contro il Parma. I crociati si preparano a una gara di sofferenza contro una squadra fisica, capace di sorprendere in diversi modi e soprattutto dotata di un potenziale importante.

A protezione di Buffon, dovrebbe tornare Danilo che - come ha detto Iachini - a Pisa ha fatto bene. Con Circati un po’ acciaccato, dovrebbe essere il difensore brasiliano l'ultimo baluardo di una retroguardia che con Delprato (o Circati) e Cobbaut sembra aver trovato i giusti equilibri. Sugli esterni, nell’ormai collaudato 3-4-1-2, c'è Correia.

In mezzo Juric e Bernabé, con Man largo a sinistra e Vazquez pronto ad agire dietro a Sits, 38esimo calciatore impiegato dal Parma e Benedyczak. Simy va in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Carlos Augusto; Sampirisi, Colpani, Mazzitelli, Valoti, Molina; Mancuso, Mota Carvalho. All: Stroppa.

PARMA (3-4-1-2): Buffon, Delprato, Danilo, Cobbaut; Correia, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Sits, Benedyczak. All: Iachini.