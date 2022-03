Beffa Parma, il Monza pareggia all'86': che rammarico

Dal nostro inviato

MONZA - Il Parma lascia a Monza due punti, Gytkjaer cancella la vittoria a 4’ dal 90’ e riporta i crociati a distanza di sicurezza. Finisce 1-1 all'U-Power. Peccato, per come si era messa la partita, la squadra di Iachini torna a casa con qualche rammarico. Non basta la magia di Vazquez, la decima in campionato per continuare a scalare la classifica: il Parma si rintana troppo nella sua metà campo e viene beffato alla fine.

A sorpresa, Iachini si affida a Dario Sito, 38esimo calciatore sceso in campo dall’inizio della stagione. Fa coppia con Benedyczak, 39 anni in due, meno di Buffon che a 44 anni, fresco di rinnovo, guida la difesa crociata che riabbraccia Danilo, squalificato nella partita contro la Spal. Le numerose defezioni spingono Beppe a dare fiducia al giovane attaccante lettone che agisce sulla stessa linea di Dennis Man, uno dei più in forma in questo periodo. Tocca al romeno firmare il primo intervento degno di nota della partita, a conferma dei progressi del romeno anche in fase difensiva. Mette in angolo un traversone di Dani Mota che aveva attraversato tutta l’area di Buffon.

Il Monza ci prova in aggiramento, cinge il Parma soprattutto sugli esterni e fa piovere in area palloni. La speranza è che Mancuso (grande rimpianto crociato) e Dani Mota li possano deviare in porta, ma non succede mai almeno per la prima mezz’ora. Stroppa però si accontenta perché tiene bassi gli esterni di Iachini, costringendoli a fare una fase difensiva attenta. Benek e Sits sono lontani da Lamanna e Vazquez, maltrattato come sempre, si accende a intermittenza. Ma quando lo fa sono problemi per tutti. Prima con un numero d’alta scuola elude l’intervento di Mazzitelli, poi attiva il sinistro di Man e, 30’’ dopo decide di far alzare tutti in piedi toccando il pallone in maniera delicatissima. Una carezza dal limite che si infila alle spalle di Lamanna e ha lo stesso peso di un pugno in pieno volto. Decimo gol stagionale per el mudo che eguaglia il suo record in carriera, firmato ai tempi del Palermo in Serie A, nella stagione 2013-14.

Il Parma accetta di mandare sugli esterni il Monza, fa densità in mezzo e non rischia mai. E con il minimo sforzo porta a casa il massimo nel primo tempo: grazie al suo calciatore con più talento che guida i suoi verso il sogno playoff. Il Parma è quadrato, ma a inizio secondo tempo viene infilato quasi casualmente da un pallone spiovente da destra, non impattato da Molina che a due passi si divora il pari. Sospiro di sollievo per Iachini che cambia anche Benek per Bonny. Cresce il Monza, che non ci sta. Entra Gytkjaer per uno spento Mancuso, ma la palla gol più netta della partita capita sui piedi di Dani Mota: finta che mette a sedere Cobbaut, poi tiro che supera Buffon ma non Delprato, provvidenziale a salvare sulla linea. Tocca poi al compagno di reparto andare con la punta a toccare il pallone nel tentativo di trovare il pari sotto porta Ma non riesce a impensierire Buffon. Il Parma ha poche occasioni per chiuderla, ma a parte i due brividi non ha mai avuto l’affanno di proteggersi dagli attacchi sterili del Monza. Stroppa inserisce attaccanti, dentro Ciurria e Vignato e alla fine il pari arriva. L’ex Pordenone disegna un traversone sul quale si avventa Gytkjaer che in spaccata fredda Buffon. Peccato, la squadra di Iachini aveva controllato bene la partita fino a quel punto. D’accordo, si era portato un po’ troppo dentro il Monza, ma aveva rischiato poco.