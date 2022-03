Monza-Parma 1-1 LE PAGELLE | Franco, è quasi magia. Cobbaut sorpreso

Dal nostro inviato

MONZA - Ecco le pagelle di Monza-Parma 1-1.

Buffon 6 - Non deve fare chissà che, se non ringraziare i compagni quando chiudono in diagonale. Freddato quando stava per portare a casa l’ottavo cleen sheet stagionale.

Delprato 6,5 - Una sbandata iniziale, poi prende le misure del campo e si applica come sempre. Salvataggio sulla linea su Dani Mota che vale come un gol. Il cross che porta al gol del pari arriva dal suo lato, lasciato solo da Rispoli.

Danilo 6 - L’arbitro lo grazia sul contatto con Mota Carvalho, sui palloni alti è un gigante. Guida con sicurezza.

Cobbaut 5,5 - Provvidenziale in diagonale su Dani Mota. Lotta ma alla fine si fa beffare da Gytkjaer che lo anticipa in spaccata. Sembra sempre il più debole dei suoi.

Correia 6 - Tante diagonali perfette, Buffon lo abbraccia e lo rincuora, lui si applica alla perfezione, rinuncia alla fase d’attacco ma è provvidenziale in difesa.

66’ Rispoli 5,5 - Deve fare attenzione agli attacchi del Monza, rimanere attento e concentrato, serrando le linee. Non lo fa: dal suo lato nasce il cross che porta al gol Gytkjaer.

Bernabé 6 - Un po’ più frenetico e meno lucido del solito, ma riesce comunque a portare a casa un sacco di palloni. Protetto da Juric, è la testimonianza che fare le cose con semplicità spesso paga.

66’ Shom 5,5 - Entra per dare sostanza ma non ci riesce. La mediana è quasi sempre preda degli avversari.

Juric 6 - Buona gara, buona lena. Fa legna e corre per proteggere Bernabé.

Man 6 - Provvidenziale quando al 7’ mette in angolo un traversone di Dani Mota che attraversa tutta l’area di rigore. Prima del gol calcia in porta l’unico pallone della partita. Si sacrifica.

Vazquez 7 - Quando sembra non esserci luce, lui abbaglia con il suo tocco straordinario. Il gol è un gioiello, la decima gemma che si incastona in una stagione straordinaria. Eguaglia il suo record di segnature: 10 gol nel 2013-14 con la maglia del Palermo. Beppe chiede al suo secondo come stia Franco, sperando di conservarlo sempre così integro. Gli dà respiro solo all’85’, ma quando esce crolla il castello.

85’ Camara 5 - Fa in tempo a perdere il pallone dal quale nasce il gol del Monza, poi si becca con tutti. Non aiuta.

Benedyczak 5,5 - L’attacco di Iachini non funziona. Mai in sintonia con Sits, si sbatte per pressare ma non ha mai l’occasione per liberare il tiro.

53’ - Bonny 5 - Per quanto impegno ci mette meriterebbe qualcosa in più. Ma non si vede mai davanti. Corre in avanti per far salire la squadra senza riuscirci. Avrebbe anche l’occasione di poter calciare da dentro l'area ma Vazquez non lo serve.

Sits 5,5 - Un tempo per prendere qualche alcione e capire come si fa con i grandi. Pochi i palloni toccati, qualcuno l’ha difeso, qualcuno lo ha perso. Ma il Parma ha attaccato poco, lui non è stato coinvolto. Il suo esordio è comunque una bella notizia per il club.

46’ Simy 5,5 - Ancora impacciato, gioca un grande pallone per Vazquez mandandolo al cross da dentro l’area. Ma per il resto rimane confuso. Non ha occasioni, quando entra il Parma ha già rinunciato alla fase offensiva.

Iachini 6 - Organizza bene la fase difensiva, concedendo l’esterno al Monza e facendo densità in mezzo. Rischia poco, stava per portare a casa tre punti preziosi, ne lascia due all’U-Power che rischiano di pesare nella corsa lunga ai playoff.