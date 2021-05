Musetti, esordio vincente a Parma

Lorenzo Musetti esordisce con una vittoria a Parma. Partito male nel primo set contro un buon Mager, esce alla distanza chiudendo il match in poco più di un'ora e mezza col punteggio di 4-6 6-1 6-2. A fare la differenza l'intensità e la profondità dei colpi che Musetti ha via via trovato nel corso del match. Nel primo set Lorenzo è apparso contratto, subendo un break poi rivelatosi decisivo. Mager ha chiuso 6-4. Da lì in poi è cominciata un'altra partita. Musetti inizia a giocare con più intensità, alza il ritmo e vola 5-0 in un soffio per poi chiudere 6-1. Senza storia anche il secondo set, concluso col parziale di 6-2.

Negli altri match bene Cecchinato: 6-3 7-6 a Brancaccio. Fuori Seppi, sconfitto dallo statunitense Korda col punteggio di 6-3 6-4. Fuori Caruso.

Negli altri match spicca l'eliminazione di Sam Querrey, sconfitto al tie break del terzo dal giapponese Nishioka e la vittoria dell'ex stella di Francia Richard Gasquet che si sbarazza facilmente del tedesco Altmaier, liquidato con un duplice 6-3. Gasquet ha sfoggiato il suo solito rovescio giostrando a suo piacimento l'avversario.