Napoli-Parma LE ULTIME | D’Aversa recupera Osorio e pensa al 3-5-2

l girone di ritorno comincia con l’affanno accumulato in salita, per il cammino che è stato all’andata, faticoso e irto. Con la consapevolezza che quello che sta per cominciare non sarà certo in discesa, il Parma riparte da Napoli, nella speranza che le tante difficoltà con le quali ha convissuto possano averlo fatto crescere per affrontare quello che di fatto si può considerare un nuovo campionato.

Senza Bruno Alves e Inglese, il promo alle prese con problemi muscolari, il secondo deve ancora elaborare il dolore per la scomparsa del padre, D’Aversa prova a risalire la china contro il suo amico Gattuso, al quale ha rovinato il debutto sulla panchina del Napoli nel dicembre del 2019. Se il Parma è chiamato a vincere per sterzare e provare a tirarsi appena fuori dal limbo, il Napoli deve salvare la pelle di Rino, che non certo vive un momento felice. Certo, chi ha più bisogno di punti è il Parma, impegnato nella lotta per sopravvivere. Per combattere, D’Aversa potrebbe scegliere di affidarsi alla difesa a tre, blindandola con Osorio, Iacoponi convalescente e Gagliolo. Conti e Pezzella sugli esterni avrebbero il dovere di difendere e attaccare, quando c’è possibilità, badando alle scorribande di Lozano e Insigne, che proprio contro il Parma nel 2012 segnò il suo primo gol con la maglia del Napoli. A centrocampo dovrebbe rivedersi Brugman, con Kucka e Kurtic, mentre davanti le chiavi dell’attacco saranno affidate e Gervinho e Cornelius. Man, l’acquisto più costoso della Serie A, parte dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All: Gattuso

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Iacoponi, Gagliolo; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Pezzella; Gervinho, Cornelius. All: D’Aversa