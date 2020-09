Niente Parma per Nehuén Perez: manca l'accordo con l'Atletico

Nehuén Perez difficilmente diventerà un giocatore del Parma. L’affare con l’Atletico di Madrid, che era a un passo dalla conclusione, sembra destinato a saltare. I due club non trovano l’accordo per il prestito. Il Parma avrebbe voluto un premio di valorizzazione, cercando di strappare almeno un diritto da esercitare nella prossima stagione. Di altro avviso la dirigenza colchoneros, che optava per un prestito secco, annuale, senza nessun diritto. Il dialogo sembra essere interrotto.

