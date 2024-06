Nome nuovo per la difesa: c'è Aarón Quirós del Banfield

C'è anche il Parma su Aarón Quirós, difensore centrale argentino che farà parte della Nazionale alle Olimpiadi di Parigi. Sul giocatore, attualmente al Banfield, ci sono Rayo Vallecano e Tolosa. Lo riferisce il giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, su Relevo. Nasce centrale, all'occorrenza sa fare anche il terzino sinistro. Gli scout del Parma sono stati in Argentina a vederlo da vicino, potrebbe essere un tassello per la difesa di Fabio Pecchia, pronto ad accogliere rinforzi in vista della nuova stagione che comincerà il 3 luglio.