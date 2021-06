Non solo Buffon: il Parma acquista Juric dall'Hajduk Spalato

Il Parma non si ferma solo a Buffon. Dopo l'annuncio del ritorno del portiere in casa crociata, il direttore tecnico Javier Ribalta ha messo a segno un colpo che regala a Maresca una soluzione a centrocampo. Si tratta di Stanko Juric, mediano dell'Hajduk Spalato, che può interpretare tutti i ruoli di un centrocampo a tre, avanzando il raggio d'azione anche sulla trequarti. Nel massimo campionato croato, ha collezionato 33 presenze trovando un gol e due assist. Sta prendendo forma il nuovo Parma, l'obiettivo è arrivare con una rosa più o meno definita in ritiro, di modo che si possa cominciare fin da subito a pianificare la stagione per vincere.