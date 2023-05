Nuovo Managing Director Sport, il Parma ha scelto Vaeyens

Sarà Roel Vaeyens il nuovo Managing Director Corporate del Parma. Come anticipato da ParmaToday.it, il belga è pronto a firmare il suo contratto con il club di Krause. Una vita al Club Brugge per il belga che ha cominciato da dirigente nelle Fiandre come responsabile del settore giovanile, nel 2012. Dal 2019 al 2022 ha svolto il ruolo di direttore sportivo del club fino alle dimissioni rassegnate in ottobre. Gli head hunter di Krause hanno affidato a lui la conduzione dell'Area Sport del club dopo diversi colloqui. Vaeyens succede a Julien Fournier, dimessosi a dicembre e diventa il sesto manager in tre anni di gestione americana. Secondo indiscrezioni, il belga sarebbe già in città e nelle prossime ore visiterà le strutture di Collecchio per prendere possesso della sua nuova realtà.