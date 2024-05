Nuovo Tardini, 27 mesi di lavoro, 21mila posti: ecco come sarà

20.986 posti a sedere. Il nuovo stadio Tardini e l’area circostante saranno un esempio a livello internazionale per la sostenibilità ambientale: riduzione delle emissioni, installazione di pannelli fotovoltaici, recupero di acque piovane e diversi incentivi verso l’utilizzo della mobilità pubblica diventeranno punti cardine dell’intera opera. Il nuovo impianto avrà anche un’importante significato sociale, in quanto verrà realizzato un grande spazio pubblico all’esterno della Tribuna Ovest dedicato alla città di Parma. Saranno creati spazi anche per l’organizzazione di eventi pubblici e tutti, indipendentemente dalle capacità motorie, saranno in grado di accedere a qualsiasi settore dello stadio e su tutta l’area.

Lo Stadio sarà completamente coperto da 20.986 posti a sedere, strutturato come segue: Tribuna Est, con una capienza di 5.000 posti Tribuna Petitot, con una capienza di 5.377 posti, divisa in diversi settori, in questa area saranno situate la Tribuna Stampa e la Tribuna Autorità. Curva Nord, con una capienza di 5.263 posti. Curva Sud, con una capienza di circa 5.346 posti. Ci saranno 34 Skybox, 9 lounges, 2.351 premium seats, 20.000 mq. di spazi aperti pubblici tutti i giorni. Museo del Parma Calcio e dello Sport di Parma

Le fasi del lavoro

Mese 1:

Inizio lavori: Strip-out complessivo delle aree esterne e demolizione tetto Tribuna Petitot.

Mese 4:

Demolizione tribune Petitot e Sud, demolizione copertura Tribuna Est e inizio fase di scavo del parcheggio.

Mese 7:

Struttura Tribuna Petitot e Nord, demolizione Tribuna Est e inizio costruzione parcheggio.

Mese 10:

Struttura Tribune Petitot e Est e posa del manto di copertura sulla Nord, opere civili ed impiantistiche nella Nord e nel parcheggio interrato.

Mese 14:

Struttura Tribuna Sud e Est, posa manto di copertura sulla Petitot, opere di facciata nella Tribuna Nord, opere civili e impiantistiche nella Nord, nella Petitot e nel corpo d’ingresso principale.

Mese 17:

Opere civili ed impiantistiche nella Est, nella Petitot, nei relativi corpi d’ingresso e nel parcheggio interrato.

Mese 19:

Completamento della Tribuna Petitot, della Tribuna Nord, dell’ingresso principale e del parcheggio. In corso gli allestimenti finali nella Petitot, l’allestimento dei pannelli fotovoltaici della Tribuna Est e la copertura della Tribuna Sud.

Mese 22:

In corso gli allestimenti finali della Tribuna Est e le opere civili ed impiantistiche della Tribuna Sud.

Mese 27:

Fine lavori: Lo stadio sarà completato entro la fine del mese 27 dall’inizio dei lavori.