Nuovo Tardini, Krause: "Vantaggio potente". E non ci sarà un ‘trasloco’

"Uno dei vantaggi più potenti nello sport è avere uno stadio pieno di tifosi che lo sostengono. Questo ha dimostrato di fare la differenza". Parola di Kyle Krause. Il presidente del Parma torna alla carica, lo fa su Twitter dopo la vittoria dei crociati sul Cosenza. Lo fa con un suo cavallo di battaglia. Il progetto di uno stadio rinnovato è ancora in cima alla lista dei desideri del magnate statunitense, indipendentemente da come finirà la stagione Krause proseguirà nella sua intenzione - burocrazia permettendo - con il suo tentativo di regalare al Parma un'infrastruttura moderna e all'avanguardia".

"Vogliamo sviluppare un progetto inclusivo per la gente di Parma. Voglio rassicurarvi sul fatto che faremo di tutto perché sia un progetto sostenibile - aveva spiegato in conferenza stampa Krause non più tardi di venti giorni fa - fattibile e inclusivo. E' il tempo giusto per parlare di inclusione se pensiamo a quello che sta accadendo in Ucraina. Quello che accade ci ricorda in modo molto violento che l'inclusione è qualcosa che noi vogliamo fare a tutti gli effetti. Non vediamo l'ora di riuscire a portare avanti questo progetto, speriamo che il processo decisionale sia il più veloce possibile. Le correzioni al progetto? C'è una differenza tra la percezione dei volumi e quella che è la realtà. Noi vogliamo costruire una struttura che non sovrasti la città, che si inserisca bene al suo interno. Anche l'aspetto della mobilità è cambiata nel corso del tempo, si tratta di un processo che tende a includere i feedback che provengono dai vari portatori di interesse: amministrazione, cittadini, tutti quelli che hanno a cuore il tema".

One of the most powerful advantages in sports is to have a stadium filled with its supportive fans. This is proven to make a difference.