Čolak, bomber da trasferta: nessuno meglio del croato

Per ora rincorre, Antonio Mirko Colak. Rincorre una maglia da titolare che Fabio Pecchia ha cucito addosso a Ange-Yoan Bonny. Rincorre e segna. Soprattutto lontano dal Tardini: il croato del Parma è il giocatore che ha segnato più gol da subentrato in questa Serie B. Le sue tre reti sono arrivate tutte in trasferta. Nessun calciatore è stato più prolifico fuori casa nella competizione. Il numero nove, il centravanti - chiamatelo come vi pare - quest'anno c'è. Se l'anno scorso era un falso problema, a questo giro è diventato una soluzione. È scritto anche nei numeri di Venezia-Parma: quando è entrato in campo Colak è diventata una presenza fissa nell'area avversaria presenza. Nei 20' giocati a Venezia, Tony-gol è stato il calciatore del Parma che ha toccato più palloni negli undici metri dei lagunari.

Questo numero si può spiegare con la necessità del Parma di aver provato a raggiungere il pareggio a tutti i costi, ma è anche indicativo del fatto che i compagni guardino con molta fiducia a Colak. Sarà per la sua esperienza europea, sarà perché di gol ne ha sempre fatti. Pecchia quest'anno può disporre di un attaccante che abbina qualità (vedi il gol di Catanzaro) a quantità per tutto il lavoro oscuro che riesce a fare: spalle alla porta, l'ex Rangers sa difendere il pallone, sa muoverlo per i compagni riuscendo a dare aria al gioco. Nell'ampio ventaglio delle sue conoscenze, Antonio Colak colloca ai primi posti il lavoro di attacco alla profondità, riuscendo a fare da raccorda quando le difese sono chiuse. Lui viene fuori a galleggiare per creare spazi con il dialogo. Per adesso rincorre, ?olak, simbolo di un Parma che ha segnato 7 gol con giocatori subentrati in questa Serie B, più di qualsiasi altra squadra. E rincorre una maglia da titolare oltre che il primo gol al Tardini.