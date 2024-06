Olimpiadi 2024, Bernabé convocato dalla Spagna

Santi Denia, commissario tecnico della nazionale Under-21 spagnola, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per rappresentare la nazionale spagnola alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell'elenco c'è anche Adrian Bernabé, centrocampista del Parma che parteciperà alla kermesse in agosto. Spicca l'assenza di Lamine Yamal, impegnato agli Europei, mentre saranno a disposizione Fermin e Alex Baena. Non ci saranno elementi del Real Madrid, mentre Barcellona, Girona, Real Sociedad e Valencia saranno rappresentante da un solo effettivo per squadra.