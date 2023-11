Ora Man è davvero ... super, l'agente: "Il Parma non vuole più cederlo"

Deve essere andata più o meno così: Fabio Pecchia da una parte, Dennis Man dall'altra a inizio campionato a guardarsi negli occhi e a sussurrarsi parole del tipo: "Tu hai qualità nascoste, ma io le vedo". Il Parma, intanto, lo aveva già tolto dal mercato. Si tratta pur sempre dell'investimento più costoso dell'era a stelle e strisce, mai convincente, a dirla tutta, fino a qui eppure sempre tenuto in grande considerazione da questo o da quell'allenatore. Qualche richiesta dalla Turchia, rimbalzata, un paio di interessamenti di club meno blasonati del Parma ma niente di serio. Ambo i lati, alla fine, ha prevalso il senso di rivincita che poteva concretizzarsi solamente con la permanenza decisa di Dennis. Una voglia di riscatto che fino ad ora lo ha portato a una prima fase da record. Sono già cinque i gol segnati da Man nelle otto partite di questo campionato. Uno in meno rispetto alla sua miglior stagione realizzativa in Serie B (sei, nelle 28 gare del 2022/23). Sette, considerando i due gol rifilati a Bari e Lecce. È già record. In dieci gare (Coppa Italia compresa) ha superato il numero di gol realizzati nella scorsa stagione (6, il suo miglior risultato fino a qui, in 32 gettoni).

Gli ultimi giocatori del Parma ad avere contato più reti nelle prime nove presenze di un torneo cadetto sono stati Adrian Benedyczak quest'anno e Cristiano Lucarelli nel 2008/09 (con 6 gol a testa). Cinque gol nelle ultime cinque gare servono a capire come il romeno abbia fatto registrare un cambio di rotta soprattutto a livello mentale: adesso è veramente dentro al progetto grazie soprattutto all'allenatore che più di tutti è riuscito a valorizzarne capacità e doti tecniche nella sua avventura italiana. Trovare sulla sua strada Fabio Pecchia è stata una fortuna per l'esterno offensivo romeno, che ha saputo trasformare i fischi e i mugugni del Tardini in applausi nel giro di pochi mesi fino a diventare un punto fermo del nuovo corso. E adesso il Parma non intende più piazzarlo sul mercato: "Dennis h a avuto pazienza, si è preparato e ora è di nuovo un giocatore di cui si parla tanto in Italia - spiega Giovanni Becali, suo agente a playsport.ro -. Sta davvero attraversando un bel momento. Non è rimasto minimamente toccato dalle voci sui mancati trasferimenti, adesso i dirigenti del Parma non pensano a cederlo, anzi..." e lascia intendere a un'apertura per un possibile rinnovo di contratto che, attualmente, scade nel 2025. "Non c'è possibilità che possa andare via. A meno che non arrivi una super offerta". Che fino ad ora non è stata mai registrata negli uffici di via Nazionale. Archiviata la Coppa Italia, dove pure è stato decisivo, Man rimette nel mirino il campionato per rinvigorire i suoi numeri e quelli del Parma che, da marzo in avanti ha fatto registrare un ruolino di marcia da big: nessuna squadra ha conquistato più punti del Parma considerando campionati di Serie A e Serie B: 50, frutto di 15 vittorie e cinque pareggi. In 10 delle 11 partite casalinghe del 2023 in cui ha trovato il gol, il Parma ha segnato esattamente due reti a match (21 nel parziale): record di gare interne con marcature multiple nell’anno solare in Serie B (almeno due più di qualsiasi altra squadra).