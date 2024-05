Orgoglio Krause: "Vogliamo essere una delle migliori squadre di Serie A

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha rilasciato un'intervista in patria, al sito internet tippie.uiowa.edu dove ha ripercorso tutta la sua avventura da proprietario del Club. Da settembre 2020, quando ha fatto il suo ingresso nel mondo Parma entrando al Tardini, fino alla notte magica della promozione in Serie A, passando dal tema stadio, allo sviluppo, alla sostenibilità.

PRIMO PASSO - "Tutto è iniziato con un po' di indagine sul calcio italiano e si è evoluto in questa fantastica opportunità. Parte della ricerca è stata avviata a causa del lavoro che stavo svolgendo relativo alla Pro Iowa (che mira a costruire uno stadio di calcio e una piazza a Des Moines). Stavo esplorando i club e le strutture, cercando di comprendere meglio le opportunità e il processo. Ma il networking in Italia per la conoscenza della Pro Iowa mi ha portato a sviluppare un interesse più intenzionale nell’acquisto di un club in Italia. Quando ho scoperto che il Parma Calcio era in vendita, ho capito che era la scelta giusta. Il club ha un marchio e una storia incredibili e ha celebrato il suo 110° anniversario a dicembre. Il Parma Calcio è la quarta squadra italiana di maggior successo nelle competizioni UEFA avendo, vinto quattro trofei nazionali e quattro trofei internazionali. Inoltre, Parma è una bellissima città ricca di storia, cucina, cultura e calcio".

PRESIDENTE PRESENTE - "Come proprietario e presidente, sono lì per sostenere il Club. Sono coinvolto in progetti e iniziative strategiche del Parma anche se non gestisco le operazioni quotidiane. Ho un team di leadership di talento di cui mi fido per gestire l'azienda. Guardo tutte le partite maschili e femminili, indipendentemente da dove mi trovo. Amo l'energia che mi dà essere allo stadio e anche viaggiare per le partite in trasferta. Poiché il Krause Group ha diverse attività in Italia, sono regolarmente lì per incontrare la parte esecutiva del Club, lo staff tecnico, i giocatori, e i leader della comunità. Faccio del mio meglio per coordinare gli orari in modo da poter assistere a quante più partite possibile. Essere proprietario di questo club è un sogno che ho trasformato in realtà, ma la cosa che preferisco è usare il calcio come una strada per fare del bene e creare esperienze migliori per gli altri. Abbiamo una grande opportunità per continuare a crescere e costruire questo club, dove equità, sostenibilità e prosperità sono realtà per tutti.".

L'ITALIA NEL CUORE - "Ho antenati italiani e ho la doppia cittadinanza, quindi ho sempre abbracciato tutto ciò che è italiano. Amo la lingua, la cultura e la gente italiana. Non lo parlo bene come vorrei, ma ci lavoro quotidianamente e sono orgoglioso del fatto che, recentemente, ho potuto tenere alcuni brevi discorsi in italiano".

STRATEGIA - Come ho detto, vogliamo essere una delle migliori squadre di Serie A e ci impegniamo a investire e far crescere i giovani giocatori. L'Atalanta è entrata tra le prime otto della Serie A investendo e crescendo nello sviluppo del settore giovanile. Il Beyer Leverkusen è molto concentrato sui giovani giocatori. Abbiamo un occhio sulla sostenibilità. Vedremo il Parma Calcio diventare una delle migliori squadre d’Europa, competendo ai vertici della Serie A nel calcio femminile. Infine, ci concentriamo sull’innovazione utilizzando l’analisi dei dati. Due club in Inghilterra (Brighton e Brentford) stanno facendo bene, sono passati dai campionati inferiori alla Premier League in gran parte grazie alla loro conoscenza e all'uso dell'analisi per lo scouting e le prestazioni. L'analisi dei dati è integrata nel nostro processo decisionale e credo che sia la chiave per sbloccare il successo nel calcio. Noi abbiamo Mathieu Lacome, arrivato da dal Paris Saint-Germain nel 2021. Ricopre il ruolo di Chief Performance and Analytics Officer e supervisiona uno staff di oltre 30 persone che si occupano di analisi del gioco, analisi dei dati e prestazioni. Lo 'sfruttiamo' per diversi motivi, il primo è il reclutamento di giocatori e allenatori. L'utilizzo dei dati per ottimizzare lo stile di gioco aiuta a garantire l'allineamento con il nostro sistema. I dati possono anche evidenziare giocatori a cui gli osservatori potrebbero non aver pensato. In secondo luogo, utilizziamo l’analisi per sviluppare e far crescere i talenti giovanili, assicurandoci che possano essere pronti a esibirsi e giocare in Serie A negli anni futuri. Infine, utilizziamo l'analisi per monitorare lo sviluppo dei talenti, esaminando i progressi dei giocatori e sviluppando piani d'azione e formazione per loro, dal supporto nutrizionale e per la salute mentale alla guida, alla prevenzione e alla riabilitazione dagli infortuni. Condivido questa passione per l'analisi con mio figlio, Oliver, che sta intraprendendo una carriera in questo settore. Socio di Krause Group Soccer, ha precedentemente lavorato nel settore analitico per il Parma Calcio e recentemente ha conseguito un diploma FIFA in club management. Ha inoltre conseguito un certificato di analisi aziendale presso Harvard. Servono i leader giusti sia dentro che fuori dal campo. Ma non prendo decisioni miopi basate su una sconfitta nel fine settimana. Mi impegno per il successo multigenerazionale a lungo termine dell’organizzazione, bilanciando scopo e profitto, rafforzando al tempo stesso il nostro impegno per la diversità, l’inclusione e l’equità nello sport e riducendo le disuguaglianze o le barriere all’accesso. Serviranno investimenti adeguati in centri di formazione, analisi e risorse dedicate per promuovere l’equità".

STADIO E INFRASTRUTTURE - "Abbiamo anche progetti ambiziosi per dare alla città di Parma uno stadio più moderno, multifunzionale e fruibile da tutti. Tra gli altri progetti di ammodernamento c'è un centro sportivo a Collecchio dove si allenano le nostre prime squadre (maschili e femminili) e il settore giovanile. Inoltre, questo gennaio abbiamo inaugurato il nostro nuovo hub femminile a Noceto, completo di palestra, sala medica, sala stampa, uffici e campo sintetico, il tutto progettato pensando alle loro esigenze specifiche per supportare le migliori prestazioni possibili per queste atlete".

INVESTIMENTI - "Ulteriori acquisizioni avverranno nel tempo e al momento giusto. Continueremo ad essere strategici e intenzionali e coglieremo grandi opportunità come abbiamo fatto in passato con le nostre cantine Enrico Serafino e Vietti, l'apertura del nostro resort a 5 stelle Casa di Langa e il nostro acquisto del Parma Calcio. Stiamo anche valutando opportunità di investimento sociale nelle comunità in cui operiamo. In altre parole, mettere i nostri soldi al lavoro in modo da migliorare l’arricchimento della comunità attraverso il sostegno alle piccole imprese per le donne e i gruppi sottorappresentati".

PROMOZIONE - "La Serie A è una vittoria per tutti noi: i nostri giocatori, lo staff tecnico, i soci, i tifosi incredibili e l'intera comunità del Parma. La città è in festa e ci sono altre celebrazioni in arrivo. C’è stata un’enorme quantità di energia ed entusiasmo che ha portato a questo, e siamo grati per il supporto continuo mentre ci avviciniamo alla prossima stagione".