Osorio, cuore d'oro in Veneuzuela

Yordan Osorio è in Venezuela. Il difensore del Parma ha da poco lasciato il quartiere di Barinas, sua città natale dopo aver trascorso li qualche ora con li abitanti del posto. È a casa, si allena in vista della Coppa America. Intanto aiuta la comunità, consegnando casa per casa buste di spese con beni di prima necessità e donando un sorriso ai meno fortunati. Un pick up pieno di cibo, con su una delle sue figlie che indossa la maglia del Venezuela e lui. Sullo sfondo, dietro i loro sorrisi, buste di spesa. "È sempre bello tornare nel luogo che mi ha visto crescere, senza Dio nulla sarebbe possibile" ha scritto Osorio su Instagram. Le favelas di Barinas, dove la crisi ha messo in ginocchio i suoi abitanti, hanno riaccolto un figlio del Venezuela con il sorriso.