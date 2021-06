Osorio punto fermo, ma se arrivasse un'offerta...

C’è anche il nome di Yordan Osorio nella lista dei calciatori che ripartiranno con il Parma. Enzo Maresca avrebbe dato il suo benestare per la permanenza del centrale venezuelano, che al momento sarebbe considerato in prima linea, dopo un anno trascorso in mezzo a luci e ombre, come tutti i suoi compagni. Osorio, che con Javier Ribalta ha lavorato ai tempi dello Zenit, ha collezionato 23 presenze al primo anno di Parma, è risultato essere comunque uno dei meno peggio nell’annata nera di una squadra retrocessa con venti punti in classifica, che ha visto il Parma chiudere all’ultimo posto.

Il venezuelano a meno di clamorose offerte dovrebbe rimanere a Parma, agli ordini di Enzo Maresca per tentare la scalata rapida che dovrebbe riportare il club di Krause in Serie A, nel più breve tempo possibile.

E’ questo il programma del numero uno del Parma, che si sta preparando per un’estate impegnativa dal punto di vista del mercato. C’è da rifondare una squadra, attraverso acquisti che possano portare a ragionare il Parma come una squadra vincente, che guardi all’oggi e soprattutto al domani, mirando a raggiungere un’auto sostentamento finanziario, che di questi tempi è sempre più difficile da centrare. Ma dal punto di vista economico, Kyle Krause non ha mai lesinato impegno e fondi, l’immissione di capitale nel club non è mai stato un problema per il presidente americano, che ha investito tanto anche a livello di infrastrutture.

Basta guardare poi alla rivoluzione che ha operato in ogni ambito, con la scelta di uomini chiave per ogni area. Semmai il problema sta nelle scelte condotte in prima persona sul mercato, che si è rilevato fallimentare su tutta la linea nella stagione appena trascorsa. Adesso, con gli uomini investiti da lui stesso di menzioni specifiche, questo rischio non dovrebbe essere corso. “Non mi occuperò di mercato, ma almeno lasciatemi fare i tweet - ha detto KK in conferenza stampa non più tardi di due settimane fa -“. Quelli piacciono anche ai tifosi, le scelte un po’ meno.