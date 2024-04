Vigilia contro il Palermo, Pecchia: "Mancano 15 punti, niente calcoli. Krause? Non l'ho sentito"

Si fa fatica a contenere l'entusiasmo a Parma. Nonostante le temperature siano tornate basse e abbiano stemperato l'accenno d'estate, l'attesa per la Serie A è incandescente. Fabio Pecchia non vuole farsi abbindolare dal clima caldo che c'è intorno ai suoi e parla di insidie: "Serve andare oltre quelli che sono i nostri limiti - spiega in conferenza stampa - troveremo un ambiente di 30mila persone che spingeranno la propria squadra e serve una partita importante. La squadra sta bene, abbiamo vissuto una settimana un po’ diversa ma stanno tutti bene". Mancherà Bonny, squalificato, ma niente paura: "Abbiamo giocato tante partite con due punte - dice Pecchia - Charpentier e Colak stanno bene entrambi, anche sotto l’aspetto psicologico sono vivi e possono giocare dall’inizio. Detto questo va ricordato che affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore, disposizione sul campo, ma resta la qualità e la bontà della rosa. Un gruppo forte e attrezzato per i vertici, in un ambiente bello e stimolante. Credo sia una bella partita". Sarà la gara di Kyle Krause che non ha mai nascosto l'amore per Palermo: la Sicilia è la terra dei suoi avi e da lì è partito il filo che ha tenuto legato KK all'Italia, prima degli investimenti nel Bel Paese. "Non ho sentito il presidente, non ho avuto nessun contatto, lo vedremo domani. Quindi non mi ha fatto nessuna richiesta particolare. Questo finale nasconde insidie, ma sono concentrato sull’avversario. Non voglio parlare della classifica e del momento attuale. Ma solo della prossima partita. Il Palermo può mettere in difficoltà chiunque, mi aspetto una gara bella da voler giocare ad un livello alto. Noi vogliamo giocare le partite per vincerle, su ogni campo. Cercando di portare il nostro stile di gioco, con tutte le nostre qualità e metterci li sul campo. Poi ci sono gli avversari, c'è il campo. Il Parma non ha mai vinto in casa del Palermo in Serie B? C'è sempre una prima volta... ".

In settimana sono arrivati i complimenti di Benitez, maestro che Pecchia elogia così: "Sono troppo condizionato nel parlare di Benitez, per me è un top allenatore. Vincere in tre Paesi diversi non è semplice".