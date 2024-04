Palermo-Parma LE ULTIME | Charpentier spera in una maglia da titolare

Niente calcoli: Palermo-Parma spiegata in due parole. Che poi sono quelle pronunciate dall’allenatore crociato, Fabio Pecchia, alla vigilia della partita. Una gara complicata, contro una squadra che sta cercando di ritrovarsi dopo aver a lungo sofferto. Il Parma ha bisogno di chiudere il più in fretta possibile il discorso promozione, per poi concentrarsi sul futuro. Non sarà comunque oggi, al massimo la banda Pecchia può festeggiare se batte il Palermo e il Lecco, sperando in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. Intanto, sulla propria strada, i crociati troveranno tante insidie da qui alla fine.

Pecchia riabbraccia Bernabé, a riposo per squalifica contro lo Spezia, ma perde Bonny per l'ammonizione rimediata con lo Spezia. Al suo posto uno tra Mihaila, nella posizione di prima punta, e Charpentier che al Palermo ha fatto già male all’andata. Davanti a Chichizola solito schieramento a quattro, con Di Chiara a sinistra. A centrocampo Estevez ed Hernani, fresco di gol nell’ultima uscita. 250 i tifosi da Parma e, nel ritiro crociato, è arrivato anche il presidente Kyle Krause per spingere i suoi verso la Seria A.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Diakite, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Gomes, Aurelio; Insigne, Di Francesco; Brunori. All: Mignani

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Charpentier. All: Pecchia