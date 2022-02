Pandev subito decisivo, ma per la Cremonese non ci sarà

La vittoria con il Pordenone ha regalato al Parma tre punti paragonabili a un arcobaleno dopo la pioggia. Le nuvole del primo tempo sono state diradate dai lampi di genio di Goran Pandev, al quale è bastata una buona mezz’ora per affermare che la carta di identità è un documento che non adombra il talento. Gli anni passano per tutti, ma - parafrasando uno slogan sul quale si basava la campagna di Parma Capitale della Cultura - la classe batte il tempo. Non lo ferma, ma lo ricaccia all’indietro. Come ha fatto Goran ricacciando all'infero le paure di un Parma che per un’oretta è stato in balia del Pordenone, salvo spuntarla quando il macedone, assieme a Vazquez di un altro livello, ha irrotto sulla scena.

Iachini ha già capito che di gente come lui, bravo a unire i reparti e cucire sullo stesso drappo classe ed esperienza, non si può fare a meno in questo periodo. Ma sa già che dovrà rinunciare a Pandev almeno per la partita contro la Cremonese, altro banco di prova per una squadra che adesso ha tirato su la testa dalle sabbie mobili e può guardare con fiducia al futuro. Una contrattura al bicipite femorale ne mette in dubbio la presenza anche contro la Ternana. Dalle prime indiscrezioni, non dovrebbe essere nulla di grave, così come per Vazquez che ha rimediato una distorsione alla caviglia che non mette in dubbio la sua presenza martedì.

Oltre al poco tempo a disposizione, l’allenatore del Parma deve tenere conto anche di qualche altra avversità: Buffon ad esempio, ha stretto i denti, ha finito la partita con un problema al retto femorale. Anche in questo caso, sarà decisivo lunedì per capire - attraverso gli esami - di quale entità sarà il problema. Intanto Iachini si gode, per modo di dire, una vittoria pesantissima, che rilancia di netto le ambizioni di una squadra piena di talento, che deve ritrovare un po’ di serenità mentale. E mettere in pratica quello che durante la settimana fa a Collecchio la domenica al Tardini. Nulla ancora è perduto, a maggior ragione per un gruppo del livello del Parma. Che adesso ha un Pandev in più. Il colpo dell’ultima ora targato Ribalta. Un’intuizione che ha restituito a Iachini il sorriso.