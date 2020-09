Parma a vita: Iacoponi rinnova

Simone Iacoponi ha sposato il Parma. Probabilmente per sempre. Il difensore toscano, che in queste stagioni ha incarnato alla perfezione lo spirito dei crociati, ergendosi a simbolo della cavalcata del Parma dalla Lega Pro alla Serie A, ha rinnovato il suo contratto fino al 2024 (in base alle presenze) prolungando di due anni il suo rapporto con la società. Il legame con il club è profondo, Iacoponi gode della fiducia della società ed è evidente che anche Fabio Liverani voglia continuare a puntare sul difensore classe 1987. In attesa di rinforzi dal mercato, il Parma riparte dai punti fermi. E Iacoponi sicuramente lo è.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.