Parma, abbonamenti a rilento: sono 4.700 finora le tessere staccate

L'umore dei tifosi del Parma non è propriamente entusiasta. Basta farsi un giro sui vari social per capire quanti dubbi ci siano tra i supporters per quella che è la terza stagione in Serie B del club di Krause. Questo scetticismo, per usare un eufemismo, deve aver inciso anche sull'andamento della campagna abbonamenti. Un andamento lento rispetto alle aspettative che il club nutriva quando ha aperto la prima fase, con ancora in corso il campionato di Serie B. Un'operazione brillante, quella, che aveva permesso di staccare circa 4.104 tessere in poche settimane. L'entusiasmo per la volata finale del Parma, aggiunta al mini torneo dei PlayOff che stava per cominciare con vista alla Serie A, avevano soffiato forte sulla voglia dei tifosi, accorsi presso i punti di rinnovo delle proprie tessere.

Poi la controsterzata che ha fatto registrare qualche pausa nella corsa al posto in tribuna per l'anno che verrà. Deve aver inciso anche qualche addio illustre sul campo, su tutti quello del Mudo Vazquez, le incertezze e i dubbi irrisolti di Buffon, che tarda a comunicare la decisione già presa settimane fa circa il suo addio dal calcio giocato. Perché? Potrebbe aver contribuito la prima maglia, bocciata in maniera totale dalla tifoseria che ha rilasciato via social, sempre, commenti al vetriolo circa il buon gusto. Fatto sta che la corsa agli abbonamenti dei tifosi del Parma sembra piena di ostacoli. A oggi le tessere si attestano sui 4.700. Magari questo rallentamento può spiegarsi anche con un mercato che i tifosi, e soprattutto Fabio Pecchia, avrebbero voluto più spumeggiante. Ma per quello c'è tempo fino al 1° settembre. A dire la verità ci sarebbe anche il tempo per abbonarsi: fino al 30 luglio a prezzi agevolati. Poi dal 1° al 13 agosto a prezzi più 'normali'. L'obiettivo del club è quello di superare quota 6.531 tessere, quelle staccate l'anno scorso. Per lo meno di non scendere sotto questa soglia. I numeri degli ultimi anni di certo non brillano, ma qui il Parma ha diverse attenuanti. Dopo l'ultimo anno della gestione Nuovo Inizio in Serie A, quando gli abbonamenti erano 13.102, è successo di tutto. Il Covid e le varie limitazioni imposte dal Governo hanno svuotato gli stadi e tutti i club, dalla Premier League alla Serie D, sono stati penalizzati fortemente in questo senso. Nella prima parentesi post-Covid in cui le società hanno avuto un po' di margine per organizzare il rientro dei tifosi negli stadi, il Parma ha saputo mettere insieme 3.074 abbonamenti per metà stagione. Un buon numero. In attesa che la campagna entri nel vivo e che il ritmo ritorni galoppante, come ai bei tempi, i tifosi si aspettano qualche colpo di mercato che magari incentiverebbe la corsa per un posto in tribuna.