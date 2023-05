Parma, al Tardini 10mila persone in media: obiettivo 200mila

Il Parma si avvia al gran finale di campionato con l'obiettivo di raggiungere quota 200mila. In diciassette partite disputate al Tardini, il club di Krause ha visto la presenza complessiva di 178.164 tifosi e, con due partite in casa più i playoff, supererà certamente la cifra tonda. Si consideri che la media di spettatori è di 10.480 a partita, numeri che valgono il settimo posto nella classifica delle squadre che disputano la Serie B. Tuttavia ci sono stati picchi altissimi di pubblico, per esempio nella partita contro il Palermo (14.839 tifosi presenti al Tardini), quando Pecchia ha sfidato Gilardino (14.281) e contro il Cagliari nell'ultima apparizione tra le mura amiche (quando allo stadio c'erano 12.015 persone). Per la partita contro il Brescia sono previsti più o meno gli stessi numeri, considerando che ci sarà da festeggiare il trentennale di Wembley, quando sfilerà, assieme ai protagonisti di allora, anche la Coppa delle Coppe e qualcuno potrebbe essere maggiormente invogliato a sedere sugli spalti del Tardini.

Forte di una buona cornice di pubblico, il Parma prova a trascinarsi fino ai playoff sperando che la spinta dei tifosi possa essere trainante per raggiungere l'obiettivo della Serie A. In autunno era evidente un tangibile scetticismo per via dei risultati che non arrivavano, eppure la media di spettatori è rimasta alta: adesso la gente crociata affolla il Tardini sapendo di poter alimentare un sogno. L'entusiasmo colloca il club gialloblù a un passo dal traguardo dei duecentomila spettatori. Considerando che all’orizzonte ci sono ancora gare casalinghe, è facile pensare che questo traguardo venga superato agilmente.

La cifra attuale, aggiornata dopo l’ultima sfida interna con il Cagliari, recita 178.164 persone (fonte StadiaPostcards) entrate complessivamente al Tardini. Quindi per arrivare a 200 mila ne mancano 21.836 (la capienza massima è attualmente di 22.352 spettatori). Obiettivo alla portata già con il Venezia, ultima gara della regular season. O al massimo raggiungibile durante i playoff. Il countdown è comunque agli sgoccioli considerando che i 10 mila di media sono raggiungibili per il Parma in queste ultime uscite. Più nel dettaglio, sulle diciassette gare casalinghe dei crociati ben undici volte si è scesi sotto quella quota. Nonostante i numeri della campagna abbonamenti "Andiamo al Parma" si siano rivelati quasi un flop e ben lontani da quelli dell'ultima Serie B (il club aveva chiuso con 9.330 abbonati nella stagione '17/'18 e addirittura con 13.102 in Serie A nel '19/'20), l'amore dei tifosi nei confronti della loro squadra non è mai scemato. E adesso, in questo periodo cruciale, anche loro sono chiamati a dare una mano per spingere il Parma, come hanno sempre fatto, il più lontano possibile.