Parma-Alessandria LE ULTIME | Inglese verso una maglia da titolare

Dal nostro inviato

PARMA - Con l’Alessandria, Beppe Iachini continua la tradizione negativa legate alle assenze. Oltre alle mancanze storiche, il tecnico crociati perde Buffon, per un riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva tenuto fuori per 7 partite, e Danilo: “Il brasiliano ha un dito del piede fuori posto - ha spiegato Iachini in conferenza stampa - e non ha potuto neanche indossare gli scarpini per allenarsi”.

Rientrano, in compenso rispetto all’ultima chiamata, Osorio, Coulibaly, Brunetta e Tutino. Qualche dubbio, Beppe lo conserva ancora in vista della sfida contro l’Alessandria. Davanti a Turk, ci sarà probabilmente ancora Circati. Delprato e Cobbaut davanti.

In mediana, con il rientro di Coulibaly a sinistra, Rispoli potrebbe accomodarsi in panchina. A sinistra Oosterwolde. A centrocampo affidato a Juric e Bernabé. Davanti, con Vazquez dietro le punte, spazio per Inglese e Pandev.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2):Turk; Delprato, Circati, Cobbaut; Coulibaly, Juric, Bernabé, Oosterwolde; Vazquez; Inglese, Pandev. All: Iachini

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Pierozzi, Milanese, Ba, Lunetta; Marconi, Fabbrini; Corazza. All: Longo