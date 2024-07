Parma-Almqvist, frenata

La trattativa tra Pontus Almqvist e il Parma è entrata in una fase di stallo. Il Club di Krause ha lavorato sodo per chiudere l'affare Suzuki: una trattativa che ha richiesto la profusione di diverse energie da parte degli uomini mercato crociati. L'impressione è che dopo l'amichevole con l'Anversa, calendarizzata per sabato 20 luglio, i vertici dell'Area Tecnica faranno quadrato intorno alla situazione che riguarda esterno d'attacco. A questo punto si tratta di un tassello che rappresenta una priorità. L'identikit è quello di un calciatore giovane, di piede destro - se possibile - che sappia giocare anche a sinistra. Serve sostituire Benedyczak, che ne avrà per un po'. Il polacco ha subito un intervento chirurgico alla cartilagine della caviglia sinistra, sta lavorando in patria sotto l'occhio attento dello staff medico del Parma per smaltire l'infortunio che sembra più lungo del previsto, soprattutto nella fase delicata del recupero.

Fabio Pecchia ha chiesto al Club di cautelarsi: numericamente viene a mancare - per i primi mesi di campionato - un giocatore in grado di ricoprire quella zona di campo che sappia attaccare la profondità lateralmente e sia in grado di strappare. Di ruolo ci sarebbe Valentin Mihaila, tornato oggi dalle vacanze post Europeo assieme all'amico Man. Il rumeno di Targoviste non dà però garanzie sufficienti, anche per questo motivo il Parma aveva virato su Pontus Almqvist che a Lecce aveva bene impressionato. Ma, dopo un primo sondaggio convinto da parte dei crociati, con tanto di strategia delineata per chiudere entro tempi brevi, si registra adesso una piccola frenata. Il Parma sembra aver preso tempo, convinto di guardarsi intorno per cercare la soluzione migliore. Intanto per Laurienté, l'altro obiettivo designato, non si registrano richieste ufficiali al Sassuolo che valuta il calciatore dai 15 milioni in su. A oggi ci sarebbero stati solo contatti con l'agente per sondare il terreno, ma non c'è stato ancora l'affondo. La settimana che verrà potrebbe essere decisiva per quanto riguarda l'esterno d'attacco. Intanto, tra Almqvist e il Parma si registra una fase di stallo.