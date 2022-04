Parma, altro stop per Buffon: guaio muscolare per il capitano

Piove sul bagnato in casa Parma. Dopo la distorsione alla caviglia che ha fermato Dennis Man, Iachini si vede costretto a rinunciare anche a Gigi Buffon. Il capitano crociato si è fermato di nuovo per un guaio al polpaccio, evidentemente una ricaduta. Il problema che lo aveva costretto a fermarsi a inizio marzo e a saltare sette partite di fila si sarebbe ripresentato con forza. Durante la gara con il Perugia, Buffon avrebbe avvertito un fastidio simile a quello che lo aveva costretto al lungo stop dopo la gara con la Reggina.

Con il Parma senza obiettivi e alla fine di questa annata maledetta (mancano ancora due partite), non si tenterà di forzare i tempi di recupero. Non avrebbe neanche molto senso visto che i crociati sono fuori da tutto. Probabile che chiuda il giovane Turk, per permettere a Gigi di poter recuperare in pieno e ripresentarsi a Collecchio per il raduno estivo. Quest'anno Buffon ha collezionato con il Parma 26 presenze, incassando 27 gol e tenendo la porta inviolata in 8 gare. Il capitano del Parma, come tutti del resto, si aspettava un'altra annata ma avrà tempo per riprendere il cammino e puntare alla pomozione l'anno prossimo. Fresco di rinnovo, sarà ancora il punto fermo del Parma, la base da cui ripartire.