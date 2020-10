Parma, ancora due positivi prima della sfida con l'Inter

Il coronavirus continua a circolare nello spogliatoio del Parma.

L'ultimo giro di tamponi ha registrato due casi di positività, in realtà si tratta di ripositivizzazioni. Gli atleti sono asintomatici, hanno già raggiunto il loro isolamento e saranno sottoposti a ulteriori test. Ecco il comunicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di oggi contro l’Inter ha dato esito positivo per due componenti del gruppo squadra: si tratta di due ripositivizzazioni in soggetti asintomatici. I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. La società comunica altresì che un calciatore, dopo la recente ripositivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo che ha dato esito negativo. Per questo motivo ha raggiunto il resto del gruppo squadra a Milano e sarà a disposizione per la gara di questo pomeriggio. I restanti membri del gruppo squadra che sono stati sottoposti al test ieri sera hanno dato esito negativo".