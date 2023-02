Parma, Ansaldi e Camara parzialmente in gruppo

Allenamento mattutino per il Parma che ha lavorato sul campo 1 del “Mutti Training Center” di Collecchio. La squadra, agli ordini dell’allenatore Fabio Pecchia e dello staff tecnico, ha svolto attivazione generale, torelli, esercitazione tattica collettiva e individuale, oltre a concludere la seduta con un lavoro personalizzato per ciascun calciatore. Cristian Ansaldi e Drissa Camara hanno partecipato alla seduta, svolgendo un allenamento parziale sul campo insieme alla squadra. Nella giornata di venerdì 17 febbraio il programma prevede una seduta al mattino per continuare la preparazione in vista del match contro l’Ascoli.