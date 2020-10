Parma, arriva anche Osorio: Liverani aspetta Busi e Nicolussi-Caviglia

Questa volta Yordan Osorio ha preceduto di qualche ora il Tweet di annuncio presidenziale. Mentre Kyle Krause era vigile sul da farsi, su come affrontare l'ultimo giorno di mercato, il difensore venezuelano arrivava in città, accompagnato dal suo agente. Il Porto aveva dato il via libera qualche giorno fa, il Parma aveva apparecchiato tutto e provveduto a liberare il posto da extracomunitario piazzando Diakhate (ND Gorica). Liverani adesso ha i suoi due centrali, Kyle Krause ha scatenato i social con l'indizio della bandiera venezuelana (assieme a quella francese che richiama Cyprien e il nostro tricolore che anticipa l'annuncio di Nicolussi-Caviglia). Aspettando gli ultimi colpi.

