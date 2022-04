Parma-Ascoli LE ULTIME | C’è Vazquez dietro Pandev e Tutino

Finire bene il campionato, del domani non v'è certezza. E' questa la mission di Beppe Iachini che non sa se rimarrà alla guida del Parma anche per il prossimo campionato. Il tecnico ha dato ordine di concludere come si deve questo campionato. Il rammarico è già tanto, arrivare ad aprile sapendo già di avere poche chances per giocarti l'approdo ai playoff non è da Parma. Non può essere da squadra che - più in generale - ha un monte ingaggi da top club in Serie B e da squadra di fascia medio-alta in Serie A. Non c'è spazio però per pensare a quello che non è stato, non oggi. Oggi conviene dare una risposta sul campo, regalare qualche gioia ai tifosi sfoderando una prestazione gagliarda.

Iachini sorride perché ha potuto riscrivere tra i convocati il nome di Roberto Inglese: il centravanti non partiva con la squadra dalla gara con il Pisa. Non può essere certamente al meglio, ma probabilmente farà uno spezzone di partita. Davanti i favoriti sono Pandev e Tutino. Rispetto alla partita di Brescia rientra Vazquez. A centrocampo il dubbio è tra Rispoli e Coulibaly per un posto lungo l'out di destra. A sinistra c'è Man. Senza Buffon, tocca ancora a Turk.

PROBABILI FORMAZIONI



PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabe, Man; Vazquez; Tutino, Pandev. All: Iachini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric, Buchel, Caligara; Maistro; Dionisi, Bidaoui. Sottil