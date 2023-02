Parma-Ascoli LE ULTIME | Charpentier dal 1’, Zagaritis a sinistra

A Fabio Pecchia serve la vittoria per restare aggrappato ai sogni di gloria. Il suo Parma ha bisogno di punti almeno per rimanere agganciato al treno dei playoff e deve farne tre subito contro l'Ascoli, squadra dalla quale comincia la pedalata dei crociati che durerà 14 tappe senza staccare le mani da manubrio. I conti si faranno alla fine. L'allenatore lo ha spiegato bene in conferenza stampa: non è tempo di calcoli, è necessario vincere le partite e continuare a costruire la mentalità attraverso prestazioni che diano convinzione al gruppo. Non ci sarà Delprato, out per un problema alla spalla che il terzino si porta dietro da un po' di tempo. Meglio non rischiare, ha spiegato Pecchia che punterà su uno tra Ansaldi e Coulibaly nella posizione di terzino per sostituirlo. A centrocampo, accanto a Bernabé, o Estevez o Juric, con Man che potrebbe giocare dall'inizio assieme a Vazquez. Di punta uno tra Inglese e Charpentier.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Coulibaly; Balogh, Osorio, Valenti; Bernabé, Estevez; Zanimacchia, Vazquez, Zagaritis; Charpentier. All: Pecchia

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Forte, Gondo. All: Breda